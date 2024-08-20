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20 августа, 12:17

Старейшая жительница Земли умерла в 117 лет

Старейшая жительница планеты Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет

Мария Браньяс Морера. Фото © X / MariaBranyas112

Мария Браньяс Морера. Фото © X / MariaBranyas112

Испанка американского происхождения Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет и 168 дней. Она являлась старейшей жительницей Земли. Об этом сообщается в её аккаунте в соцсети X.

Мария Браньяс Морера празднует 117-й день рождения. Фото © Wikipedia

Мария Браньяс Морера празднует 117-й день рождения. Фото © Wikipedia

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли", — сказано в сообщении.

Её возраст был подтверждён американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest. У неё было трое детей, 11 внуков и 13 правнуков. По информации GRG, статус старейшего на Земле человека перешёл к Марии Браньяс 19 августа 2022 года, когда скончалась польская долгожительница Текла Юневич.

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А в Подмосковье сейчас проживает 109-летняя Вера Королёва, которая всего на 8 лет младше Марии Браньяс. Самая старая жительница Московской области родилась в 1914 году. Она пережила императора, революцию, две войны и Советский Союз.

Владимир Озеров
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