Пережила Царя, ВОВ и распад СССР: Названа самая пожилая жительница Подмосковья

Самой старой жительницей Московской области является Вера Николаевна Королёва из Клина. Об том сообщили в Министерстве социального развития региона. На своём веку 109-летняя бабушка повидала Октябрьскую революцию, Первую Мировую, Великую Отечественную войны и распад СССР.

109-летняя Вера Королёва из Московской области. Фото © Regions.ru / Министерство социального развития Московской области

Как пишет интернет-издание Regions, Вера Николаевна родилась в 1914 году в ещё Клинском уезде Московской губернии. С десяти лет она помогала родителям по хозяйству, а в 14 начала работать в сельхозартелях. В 1932 году молодая девушка устроилась бригадиром в полеводческую бригаду "Тиморлай" и вышла замуж.

109-летняя Вера Королёва из Московской области. Фото © Regions.ru / Министерство социального развития Московской области

В годы Великой Отечественной долгожительница работала на трудовом фронте, а после Победы — бригадиром в колхозе. В 1948 году она получила звание Героя Социалистического труда за рекордные урожаи ржи. Была в жизни Веры Николаевны и политика: в 1954 году она избиралась депутатом Московского областного Совета.

Вековой юбилей бабушка отметила в 2014 году. Несмотря на преклонный возраст, на здоровье она не жалуется. К слову, всего в Подмосковье проживает 23 человека старше 105 лет.