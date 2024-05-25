Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 07:35

По рюмке каждый день: 100-летний американец раскрыл "русский" секрет долголетия

AJC: Водка оказалась секретом долголетия 100-летнего жителя США

Ветеран Второй мировой войны Юджин Руссо из Нью-Йорка, отметивший 100-летие, раскрыл, что секретом его долголетия являются отказ от сахара и соли и употребление рюмки водки каждый день. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Американец отметил, что дожил до 100 лет благодаря здоровому образу жизни. Руссо любит готовить баклажаны, рыбу и лазанью, он ест много овощей и фруктов. Даже в своём преклонном возрасте дедушка может похвастаться здоровыми зубами и волосами.

"Я принимаю одну таблетку от давления и всё, даже не мультивитамины. Если вы едите хорошую еду, вам это не нужно. Я ем фрукты, овощи и не употребляю сахар и соль. Я исключил их, когда мне было 70 или 80", — рассказал Руссо.

У долгожителя нет своей семьи, с 2013 года мужчина живёт с племянником Натом Галасси и его женой Ольгой в Джорджии. Кроме того, Руссо длительное время занимался спортом: ещё в подростковом возрасте пристрастился к бодибилдингу.

Супруга племянника Руссо считает, что на его отличное самочувствие влияет алкоголь. Американец выпивает по рюмке водки в день, а на ужин — вино.

Мужчина отправился воевать в 19 лет, а после войны работал строителем. Долгожитель также всю жизнь является религиозным католиком. Он любит читать газеты и посещать библиотеку.

Молитва и чистые руки: 105-летняя женщина удивила всех секретом долголетия
Молитва и чистые руки: 105-летняя женщина удивила всех секретом долголетия

А ранее россиянам раскрыли секреты счастливчика Махмуда Багира оглы Эйвазова, дожившего до 152 лет. Как считают эксперты, 70% вклада приходится на генетическую предрасположенность у тех, кто достиг отметки в 110 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров