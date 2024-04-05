Профессор раскрыл секреты счастливчика, дожившего до 152 лет

Данные из ряда исследований свидетельствует о том, что достижение человеком 90-летнего возраста на 30% зависит от генетической предрасположенности и на 70% — от образа жизни. О том, сколько лет может прожить человек в беседе с aif.ru рассказал директор Национального центра экологического развития РФ Президентской академии и член попечительского совета союза "Здоровье здоровых" Максим Сафонов.

На вопрос о том, может ли человек достигнуть 120-летнего возраста, эксперт заявил, что история полна случаев, когда люди жили гораздо дольше такого срока.

"Махмуд Багир оглы Эйвазов из высокогорного села Пирасора якобы прожил 152 года. Он родился в 1808 году и умер в 1960-м. Этот рекорд был официально признан в СССР, а в 1956 году даже была выпущена почтовая марка в честь 148-летнего колхозника. Эйвазов стал международной знаменитостью, героем статей в прессе и телевизионных передач", — рассказал Максим Сафонов.

По его словам, долголетия чаще достигали люди, родившиеся и жившие на Кавказе, поскольку условия этих мест располагают к продолжительной жизни. Среди них и природные, и социальные компоненты — оздоровительный воздух в горах, чистая вода, постоянное движение, отсутствие стрессов, уважение близких до глубокой старости.

Последний пункт представляет особую важность, потому что одинокие люди умирают раньше, а поддержка семьи и ощущение собственной нужности продлевает жизнь. Однако существуют долгожители и в мегаполисах. В этом плане прожить много лет человеку помогает наличие смысла в его жизни. Профессор считает, что учёные долго живут, поскольку обладают целями и много работают головой.

Сафонов упомянул, что существуют и долгожители, не особо приверженные кодексу здорового образа жизни. Результаты некоторых исследований гласят о том, что достижение 90-летнего возраста на 30% зависит от генетики и на 70% — от образа жизни. В то же время, если человек перешагивает отметку в 110 лет, то уже 70% вклада в это приходится на генетическую предрасположенность.