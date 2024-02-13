Учёные из Швеции нашли особенности крови, которые есть у проживших более 100 лет
GeroScience: Учёные нашли особенности крови, которые есть у долгожителей
Учёные из Каролинского института в Швеции провели исследование и выяснили, какими особенностями обладает кровь долгожителей. Как пишет журнал GeroScience, в опыте приняли участие около 44,5 тысячи человек, из которых 1224 — в возрасте ста и более лет.
Всего авторы исследовали 12 биомаркеров крови, связанных с некоторыми аспектами здоровья, в том числе воспалениями, метаболизмом, работой печени, почек, питанием и наличием у человека анемии. Оказалось, что у долгожителей более высокие показатели холестерина и железа. В то же время уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты у них был меньше, чем у остальных участников исследования.
Кроме того, на шанс стать долгожителем влияют и другие факторы. Среди них учёные называют генетику, здоровый образ жизни, физическую активность и отсутствие вредных привычек. По мнению исследователей, дальнейшая работа по теме поможет разработать стратегии по повышению продолжительности жизни людей.
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