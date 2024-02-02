Молитва и чистые руки: 105-летняя женщина удивила всех секретом долголетия

В США отметили 105-летний юбилей Джейн Аквино — долгожительницы из калифорнийского Соледада. Как пишет KSBW, на своём веку бабуля успела обзавестись шестью детьми, одиннадцатью внуками и четырьмя правнуками. Все они, разумеется, пришли на праздник к женщине.

Джейн начала трудиться с самого детства, а в 16 лет она вышла замуж, причём брак пара заключила в Вашингтоне, так как в родном городе его отказались регистрировать из-за расизма. Несмотря на преклонный возраст, бабушка всё ещё любит долгие прогулки, музыку, вкусную еду и коктейль "Маргарита". По словам Иды Лопез — директора дома для престарелых, где живёт юбиляр, секретом долголетия женщины является ежедневная молитва. Кроме того, у Аквино всегда чистые руки, потому что она регулярно моет их.