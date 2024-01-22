Старушка из США назвала три "не", которые помогли ей дожить до 110 лет

Старейшая жительница Флинстоуна, штат Джорджия, Тельма Мэй Кирби Литтл отпраздновала 110-летний юбилей в кругу своей большой семьи — у неё четверо детей, семь внуков, 14 правнуков, 10 праправнуков (и ещё один — на подходе).

"Она потрясающая, очень забавная и всегда обладала чувством юмора", — рассказывает Дерриберри Кирби — одна из многочисленных внучек бабушки Тельмы.

Сама именинница отказалась общаться с прессой, однако её внуки с удовольствием поделились секретами долголетия бабушки, которые на самом деле оказались очень простыми.