Старушка из США назвала три "не", которые помогли ей дожить до 110 лет
110-летняя бабушка Тельма из США назвала секретом долголетия семичасовой сон
Тельма Мэй Кирби Литтл отпраздновала 110-летний юбилей в кругу своей большой семьи. Фото © timesfreepress.com
Старейшая жительница Флинстоуна, штат Джорджия, Тельма Мэй Кирби Литтл отпраздновала 110-летний юбилей в кругу своей большой семьи — у неё четверо детей, семь внуков, 14 правнуков, 10 праправнуков (и ещё один — на подходе).
"Она потрясающая, очень забавная и всегда обладала чувством юмора", — рассказывает Дерриберри Кирби — одна из многочисленных внучек бабушки Тельмы.
Сама именинница отказалась общаться с прессой, однако её внуки с удовольствием поделились секретами долголетия бабушки, которые на самом деле оказались очень простыми.
"Она всегда учит нас: "Не пей спиртного, не кури, спи по семь часов и не беспокойся по пустякам", — поделились отпрыски 110-летней юбилярши.
Ранее Лайф рассказывал, как повариха из школьной столовой в Британии дожила до 107 лет благодаря, по её собственному признанию, "отличному аппетиту". А доживший до 107 лет британец тоже связывает секрет своего долголетия с рационом, правда, в его случае речь идёт о конкретном блюде — хлопьях с молоком на завтрак.