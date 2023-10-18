Повариха школьной столовой в Британии дожила до 107 лет благодаря "отличному аппетиту"

Отметившая 107-летие жительница Великобритании считает, что секрет её долголетия кроется в отменном аппетите и правильном питании. Об этом сообщает Daily Mail, уточняя, что женщина всю жизнь проработала поваром в школьной столовой.

Эдна Уолмсли появилась на свет в городе Грейт-Харвуд в 1916 году. Она никуда не переезжала, получила образование повара и посвятила себя работе в школьной столовой. Возможно, постоянный контакт с детьми положительно сказался на здоровье женщины, отмечает издание. Хотя сама она всё списывает на аппетит.

"Я прожила долгую жизнь, правда? Мой секрет долгой жизни в том, что я всегда ела хорошую еду и у меня был отличный аппетит", — подчеркнула долгожительница.

У Уолмсли с мужем трое детей, трое внуков и четверо правнуков. В свободное время женщина много читает, разгадывает кроссворды, декламирует стихи, которые помнит со школьной скамьи. Сейчас самому старейшему жителю Британии 114 лет, но Уолмсли готова с ним потягаться.