37-летняя британка забила рот зефиром во время конкурса и умерла на глазах у зрителей
Жительница Британии задохнулась, запихнув в рот слишком много маршмеллоу
Погибшая Натали Басс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Elliott Buss
Жительница Великобритании задохнулась, набрав в рот слишком много зефира во время конкурса. Об этом сообщает BBC News.
Трагедия произошла с 37-летней Натали Басс 7 октября в британском городе Понтипридде на мероприятии, которое организовал регбийный клуб Beddau Rugby Football Club. Организация проводила сбор средств на нужды команды по регби для детей, в которой тренировался старший сын Басс. В рамках мероприятия проводилась лотерея, в которой женщина оказалась победительницей, и её пригласили выйти на сцену для участия в развлекательном конкурсе по поеданию зефира.
Условия конкурса выглядели просто и безобидно: уместить во рту как можно больше зефирок-маршмеллоу. Басс не стала отказываться от участия и, веселясь вместе со всеми, под счёт диджея и публики стала класть в рот по одной зефирке. Внезапно она рухнула на пол: её дыхательные пути оказались забиты зефиром — и британка начала задыхаться. Зрители тут же бросились ей на помощь, у кого-то даже оказался при себе дефибриллятор, но спасти жизнь Басс не удалось.
Сейчас полиция расследует обстоятельства случившегося. Представитель регбийного клуба назвал произошедшее "трагической случайностью" и не стал давать других комментариев. Члены клубов – соперников Beddau Rugby Football Club выразили соболезнования семье погибшей.
А 2 октября в бурятском городе Кяхте 12-летний мальчик играл в куче грунта во дворе своего дома, он сделал углубление и залез туда, но выбраться не смог. Школьник использовал кучу для игр, проделывая в ней "пещеры" и "тоннели", пока всё не завершилось трагедией.