В Екатеринбурге семилетняя девочка чуть не задохнулась из-за ошибки медсестры

В Екатеринбурге медсестра-анестезист Областной детской клинической больницы вытащила из горла семилетней девочки специальную трубку. В результате ребёнок едва не задохнулся.

Как сообщает SHOT, медработница наводила порядок после операции. Она нарушила правила безопасности, удалив из отверстия горла маленькой пациентки трубку для поддержания дыхания.

Неосторожное действие медсестры стало причиной гипоксии тяжёлой степени. У девочки снизилось насыщение крови кислородом, уменьшилась частота сердцебиения. Медики приняли меры и успели спасти ребёнка.

В результате случившегося в отношении медсестры возбудили дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сейчас она под подпиской о невыезде.