В Москве врачи спасли трёхмесячную девочку с редким пороком сердца от инфаркта
В Москве медики научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) выявили у новорождённой девочки редкий порок сердца и провели успешную операцию. Врачам удалось предотвратить инфаркт у трёхмесячного ребёнка.
Мать девочки обратилась в НИКИ по направлению. У ребёнка обнаружили аномальное отхождение левой коронарной артерии сердца от лёгочной артерии. Из-за этого случается кислородное голодание и инфаркт.
Заведующий диагностическим отделением НИКИ детства и врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов. Фото © Министерство здравоохранения Московской области
"На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно", — сказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства и врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов.
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По его словам, такую патологию важно выявить вовремя и провести операцию до достижения младенцем возраста трёх месяцев. Однако врачам удалось произвести успешное вмешательство и в случае с трёхмесячной девочкой. Сейчас она абсолютно здорова, её жизни ничего не угрожает.
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