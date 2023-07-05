В Москве врачи спасли трёхмесячную девочку с редким пороком сердца от инфаркта

В Москве медики научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) выявили у новорождённой девочки редкий порок сердца и провели успешную операцию. Врачам удалось предотвратить инфаркт у трёхмесячного ребёнка.

Мать девочки обратилась в НИКИ по направлению. У ребёнка обнаружили аномальное отхождение левой коронарной артерии сердца от лёгочной артерии. Из-за этого случается кислородное голодание и инфаркт.

Заведующий диагностическим отделением НИКИ детства и врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

"На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно", — сказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства и врач ультразвуковой диагностики Михаил Рязанов.

По его словам, такую патологию важно выявить вовремя и провести операцию до достижения младенцем возраста трёх месяцев. Однако врачам удалось произвести успешное вмешательство и в случае с трёхмесячной девочкой. Сейчас она абсолютно здорова, её жизни ничего не угрожает.