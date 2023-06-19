В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии
В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудница городской частной клиники в Сети оскорбляла участников спецоперации на Украине, а также с цинизмом говорила о смерти военных. После этого полицейские и сотрудники УФСБ начали проверку.
"Личность автора аудиозаписей была установлена в течение часа. Ею оказалась жительница Курска 1980 года рождения. В отношении её составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", — приводит РИА "Новости" заявление областного УМВД РФ.
Ранее Лайф писал, что сбежавшего в Израиль московского ресторатора призвали проверить на спонсорство ВСУ. Речь идёт о владельце трёх столичных баров Данииле Гольдмане.
ТАСС / Валентин Егоршин