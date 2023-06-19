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19 июня, 15:32

В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудница городской частной клиники в Сети оскорбляла участников спецоперации на Украине, а также с цинизмом говорила о смерти военных. После этого полицейские и сотрудники УФСБ начали проверку.

"Личность автора аудиозаписей была установлена в течение часа. Ею оказалась жительница Курска 1980 года рождения. В отношении её составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ", — приводит РИА "Новости" заявление областного УМВД РФ.

Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Ранее Лайф писал, что сбежавшего в Израиль московского ресторатора призвали проверить на спонсорство ВСУ. Речь идёт о владельце трёх столичных баров Данииле Гольдмане.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Никита Осипов
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