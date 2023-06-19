В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

В Курске медсестре грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что сотрудница городской частной клиники в Сети оскорбляла участников спецоперации на Украине, а также с цинизмом говорила о смерти военных. После этого полицейские и сотрудники УФСБ начали проверку.