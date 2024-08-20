На 92-м году жизни умер художник-постановщик Константин Загорский

Народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, художник-постановщик Константин Загорский умер в возрасте 91 года, сообщили в Союзе кинематографистов России. Причина смерти постановщика не сообщается, известно, что он ушёл из жизни 18 августа 2024 года.

"18 августа на 92-м году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, художник-постановщик, член Гильдии художников кино и тв Союза кинематографистов России Константин Иванович Загорский", — говорится в сообщении.

В 1964 году Загорский окончил Всероссийский государственный институт кинематографии по специальности "художник кино". Позже трудился художником-постановщиком на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В его фильмографии можно найти такие известные фильмы, как "Волшебная лампа Алладина" (1966), "Остров сокровищ" (1971), "Москва — Кассиопея" (1973), "Отроки во Вселенной" (1974), "Русалочка" (1976), "Аленький цветочек" (1977), "Вооружён и очень опасен" (1977), "Через тернии к звездам" (1977), "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1978), "Мио, мой Мио" (1987) и многие другие.