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18 августа, 06:04
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Умер французский актёр Ален Делон

Ален Делон. Обложка © ТАСС / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Ален Делон. Обложка © ТАСС / Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA

Умер известный французский актёр Ален Делон. Печальную новость сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на совместное заявление его троих детей.

Делону было 88 лет. Секс-символ ХХ века пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера. Известно, что актёр скончался в своём доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Напомним, в 2019 году Ален Делон проходил лечение в клинике в Швейцарии. Причиной госпитализации актёра первоначально стали участившиеся признаки мигрени. Вообще проблемы со здоровьем у него начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист тогда перенёс инсульт, который впоследствии и спровоцировал новые проблемы со здоровьем. Два года назад Делон даже намеревался умереть с помощью эвтаназии.

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Ранее стало известно о смерти журналиста Дмитрия Кончаловского — племянника режиссёра Никиты Михалкова. Ему было 60 лет. С чем связана кончина, не уточняется.

Иван Косицын
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