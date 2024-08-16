Умер племянник Никиты Михалкова — журналист Дмитрий Кончаловский

Напомним, в 2023 году Дмитрий Кончаловский подал в суд на Ольгу Спиркину из-за обвинений в алкоголизме. Пара развелась в 2020 году, но артистка постоянно говорила, что журналист пьёт и не зарабатывает деньги. В результате он не стал терпеть клевету в свой адрес и обратился в суд с иском на один миллион рублей за моральный ущерб.