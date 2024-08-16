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16 августа, 19:01

Умер племянник Никиты Михалкова — журналист Дмитрий Кончаловский

Актриса Спиркина сообщила о смерти экс-супруга, журналиста Дмитрия Кончаловского

Дмитрий Кончаловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mityakonchalovsky

Дмитрий Кончаловский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mityakonchalovsky

В среду, 14 августа, из жизни ушёл журналист Дмитрий Кончаловский, который является племянником режиссёра Никиты Михалкова. Об этом сообщила бывшая супруга Кончаловского — актриса Ольга Спиркина.

Ольга Спиркина с бывшим мужем Дмитрием Кончаловским. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_spirkina

Ольга Спиркина с бывшим мужем Дмитрием Кончаловским. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olga_spirkina

"Ушёл из жизни журналист, писатель, педагог Дмитрий Кончаловский. Светлая ему память", — написала артистка в Instagram*.

Причина и детали смерти не уточняются. Экс-супруга уточнила, что отпевание и церемония прощания пройдут в субботу, 16 августа.

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Напомним, в 2023 году Дмитрий Кончаловский подал в суд на Ольгу Спиркину из-за обвинений в алкоголизме. Пара развелась в 2020 году, но артистка постоянно говорила, что журналист пьёт и не зарабатывает деньги. В результате он не стал терпеть клевету в свой адрес и обратился в суд с иском на один миллион рублей за моральный ущерб.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

Дарья Нарыкова
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