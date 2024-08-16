Умерла актриса Тамара Скворцова, сыгравшая в спектакле "Похороните меня за плинтусом"

Скончалась заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова, блистательно сыгравшая бабушку в спектакле по книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Об утрате сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, где служила 78-летняя актриса.

На счету Тамары Владимировны более 80 запоминающихся ролей. Среди самых знаковых её работ таже можно вспомнить Мальвину из "Нестерки", Варвару Ивановну из "Касатки" и Агафью Тихоновну из "Женитьбы".

"Тамара Скворцова пользовалась большой популярностью у зрителей, критики, театральной общественности, отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать. Театр был для неё основным содержанием и смыслом жизни", — говорится в некрологе.

Прощание с актрисой пройдет в Витебске 17 августа, а похоронят Скворцову на Георгиевском кладбище.