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16 августа, 13:18

Умерла актриса Тамара Скворцова, сыгравшая в спектакле "Похороните меня за плинтусом"

Умерла заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова

Тамара Скворцова неподражаемо сыграла бабушку в спектакле "Похороните меня за плинтусом". Обложка © Союз театральный деятелей Белоруссии

Тамара Скворцова неподражаемо сыграла бабушку в спектакле "Похороните меня за плинтусом". Обложка © Союз театральный деятелей Белоруссии

Скончалась заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова, блистательно сыгравшая бабушку в спектакле по книге Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Об утрате сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, где служила 78-летняя актриса.

На счету Тамары Владимировны более 80 запоминающихся ролей. Среди самых знаковых её работ таже можно вспомнить Мальвину из "Нестерки", Варвару Ивановну из "Касатки" и Агафью Тихоновну из "Женитьбы".

"Тамара Скворцова пользовалась большой популярностью у зрителей, критики, театральной общественности, отличалась творческой неутомимостью, постоянным желанием работать. Театр был для неё основным содержанием и смыслом жизни", — говорится в некрологе.

Прощание с актрисой пройдет в Витебске 17 августа, а похоронят Скворцову на Георгиевском кладбище.

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А ранее американская актриса Джина Роулендс, которую поклонники знают по роли Элли Калхун в фильме "Дневник памяти", ушла из жизни после пятилетней борьбы с болезнью Альцгеймера. Ей было 94 года.

Алексей Берковиц
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