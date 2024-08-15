Умерла звезда "Дневника памяти" со страшной болезнью своей героини Умерла 94-летняя актриса Джина Роулендс, сыгравшая в "Дневнике памяти" 15 августа, 09:08 Джина Роулендс. Обложка © wikipedia.org / Джордж Бьярд

Американская актриса Джина Роулендс, которую поклонники знают по роли Элли Калхун в фильме "Дневник памяти", ушла из жизни после пятилетней борьбы с болезнью Альцгеймера. Артистке было 94 года. Об этом пишет Variety со ссылкой на менеджера её сына, режиссёра и актёра Ника Кассаветиса.

Последние месяцы Роулендс провела в своём доме в Калифорнии. По словам родных, они окружили пожилую актрису заботой и вниманием, её смерть была тихой и безболезненной. Кассаветис не раз говорил в интервью, что его мать давно страдает болезнью Альцгеймера и вряд ли вернётся к прежней жизни.

Широкую известность актрисе принесли роли в кино "Дневник памяти", «Ночь на земле", "Надежда плывёт", "Ключ от всех дверей". Её дважды номинировали на премию Оскар.

Ранее сообщалось, что в возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова. В Севастопольском театре драмы имени Луначарского она прослужила свыше 45 лет. Крымским театралам Шестакова знакома по образам Настасьи Филипповны в "Идиоте", тёти Тони в "Голубке" и многим другим.

Авторы Татьяна Миссуми