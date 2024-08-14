Умерла мировая рекордсменка по лёгкой атлетике Ирина Подъяловская

Заслуженный мастер спорта Советского Союза Ирина Подъяловская умерла в возрасте 64 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

"Накануне, 13 августа, на 65 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный мастер спорта СССР Ирина Подъяловская. ВФЛА выражает глубокие соболезнования семье Ирины Борисовны, друзьям и всей легкоатлетической общественности", — указано в сообщении.

Бегунья Подъяловская является чемпионкой СССР и Универсиады 1983 года в дистанции на 800 метров. В 1984-м советская сборная, в которой как раз и состояла спортсменка, установила мировой рекорд в эстафете 4х800 метров. Никто ещё не смог побить этот рекорд.