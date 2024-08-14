Ушёл из жизни легендарный советский биатлонист и чемпион мира Александр Ушаков 14 августа, 13:57 Александр Ушаков в молодости. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Трёхкратный чемпион мира, участник трёх олимпийских сборных СССР, биатлонист Александр Ушаков ушёл из жизни в 76 лет. Об этом говорится на сайте Федерации биатлона Удмуртской республики.

Александр Ушаков. Обложка © Федерация биатлона Удмуртской республики

Александр Ушаков в молодости. Фото © ТАСС / Наталья Науменкова

"На 77 году жизни умер трёхкратный чемпион мира, участник трёх олимпийских сборных Александр Андреевич Ушаков, сообщает Федерация биатлона Удмуртской республики. В последние годы заслуженный удмуртский биатлонист жил под Тверью", — говорится в тексте.

Александ Ушаков родился в удмуртской деревне Смирново, а затем переехал с семьёй в Ижевск. В 1966 году он впервые принял участие в соревнованиях по биатлону, и уже через год выполнил норматив мастера спорта. В 1969 году на чемпионате мира среди юниоров в Польше завоевал две золотые медали. В 1970 году был включён в сборную команду СССР и завоевал золото в международной эстафете.

После этого Ушакову присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР. Среди лыжников и биатлонистов он был самым молодым, кого удостоили столь высокой награды. После многочисленных побед Ушаков работал преподавателем кафедры физического воспитания военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина умерла в возрасте 93 лет. Золотую медаль в толкании ядра она завоевала на Играх в Хельсинки в 1952 году.

Авторы Татьяна Миссуми