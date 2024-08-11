Бывший депутат и сенатор Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни

Бывший депутат и сенатор, экс-советник президента по Северному Кавказу Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни. О прискорбной новости в воскресенье, 11 августа, сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Не стало нашей легенды, он скончался сегодня утром. Всю свою жизнь он посвятил служению родине, настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте. Он многое сделал для того, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта", — отметил он в беседе с ТАСС.

Аслаханов был председателем комитета Верховного Совета по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью (1990-1993), депутатом Государственной думы от Чечни (2000-2003), советником президента по Северному Кавказу (2004-2008), сенатором в Совете Федерации от Омской области (2008-2012). Аслаханов — заслуженный мастер спорта по самбо, мастер спорта СССР по спортивной борьбе и дзюдо, профессор, доктор юридических наук. После ухода из большого спорта Аслаханов продолжал выступать на ветеранских соревнованиях и стал многократным чемпионом мира. За годы работы он получил свыше 100 различных наград, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством", Дружбы и Почёта. Воспитал шестерых детей.