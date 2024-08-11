Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина умерла в 93 года
Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина. Обложка © Telegram / Комитет по физической культуре и спорту
Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и в толкании ядра Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни. О прискорбной новости сообщили в воскресенье, 11 августа, в Комитете по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.
"В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной. Ей было 93 года", — заявили там.
Соболезнования близким Зыбиной выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О времени и месте прощания со спортсменкой станет известно позже.
Напомним, Зыбина родилась в Ленинграде в 1931 году и ребёнком пережила блокаду, она была награждена медалью за оборону города. Связав свою жизнь со спортом, она трижды брала медали на Олимпиаде: золото в 1952-м, серебро и бронзу в 1956-м и 1964 году. В браке с командиром крейсера "Аврора" Юрием Фёдоровым родила сына Сергея и позже воспитывала внуков.
Галина Зыбина — блокадница, вдова командира крейсера "Аврора". В 2023 году она обнаружила у себя в гараже в Петербурге два предмета, похожих на противотанковые пушки, — артиллерийские снаряды 57-мм калибра.