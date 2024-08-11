Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина умерла в 93 года

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике и в толкании ядра Галина Зыбина умерла на 94-м году жизни. О прискорбной новости сообщили в воскресенье, 11 августа, в Комитете по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга.

"В субботу вечером не стало одной из первых советских олимпийских чемпионок, заслуженного мастера спорта СССР, жителя блокадного Ленинграда Галины Ивановны Зыбиной. Ей было 93 года", — заявили там.

Соболезнования близким Зыбиной выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О времени и месте прощания со спортсменкой станет известно позже.

Напомним, Зыбина родилась в Ленинграде в 1931 году и ребёнком пережила блокаду, она была награждена медалью за оборону города. Связав свою жизнь со спортом, она трижды брала медали на Олимпиаде: золото в 1952-м, серебро и бронзу в 1956-м и 1964 году. В браке с командиром крейсера "Аврора" Юрием Фёдоровым родила сына Сергея и позже воспитывала внуков.