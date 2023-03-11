Вдова командира крейсера "Аврора" нашла у себя в гараже "противотанковые пушки"

Вдова командира крейсера "Аврора", блокадница, советская олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина обнаружила у себя в гараже в Петербурге два предмета, похожих на противотанковые пушки, — артиллерийские снаряды 57-мм калибра. Подробности истории узнал Mash на Мойке.

Предметы, похожие на артиллерийские снаряды 57-мм калибра. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Решив продать помещение на улице Ланской, пенсионерка стала разбирать старые вещи и обнаружила неожиданную находку. Самостоятельно осматривать подозрительные предметы она не решилась и сразу вызвала специалистов. Приехавшая на место группа разминирования выяснила, что никакой опасности нет, — это учебные макеты осколочно-фугасных снарядов пушек. В итоге эксперты изъяли макеты боеприпасов и две гильзы.

Не исключено, что убрать в гараж их мог муж Галины, который скончался более 30 лет назад. Юрий Фёдоров был капитаном первого ранга и до 1985 года — командиром крейсера "Аврора".

Галина Зыбина родилась в Ленинграде в 1931 году и ребёнком пережила блокаду, даже была награждена медалью за оборону города. Связав свою жизнь со спортом, она трижды брала медали на Олимпиаде: золото в 1952-м, серебро и бронзу в 1956-м и 1964 году.