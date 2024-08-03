Советский футболист Калин Степанян потерял сознание и умер прямо во время матча
Футбольный тренер Калин Степанян умер во время матча любительской лиги
Экс-футболист "Алании" и тренер футбольного клуба "Нахичевань-на-Дону" Калин Степанян. Обложка © НСФЛ.рф
Легендарный защитник владикавказской "Алании" и тренер "Нахичевани-на-Дону" Калин Степанян умер на 70-м году жизни. Это случилось прямо во время матча любительской лиги Ростовской области. Согласно предварительной версии, у остановилось сердце из-за жары, сообщает Mash.
Скорая вызванная на матч ростовской лиги по футболу из-за остановки сердца Калина Степаняна. Фото © Telegram / Mash
Тренер провёл разминку своей команды перед встречей с клубом "Строитель-М". Внезапно ему стало дурно, он потерял сознание. Прямо на поле вызвали автомобиль реанимации, но врачи не смогли спасти мужчине жизнь.
Спортивная карьера Степаняна началась в 1970-х годах в армянском "Арарате". В 80-х он выступил в качестве защитника в московском "Спартаке". Играть на поле он перестал в 1998 году и занялся тренерством, став наставником "Алании" в нулевых годах.
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