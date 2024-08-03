Актёр сериала "Моя прекрасная няня" ушёл из жизни Умер актёр сериалов "Моя прекрасная няня" и "Кухня" Гилинов, ему был 91 год 3 августа, 14:05 6516 6516 Вячеслав Гилинов. Обложка © Telegram / Театр Гоголя

Актёр Вячеслав Гилинов, сыгравший в сериале "Моя прекрасная няня", скончался в возрасте 91 года, о причинах гибели не сообщается. Информацию о трагическом известии разместил в своём телеграм-канале Театр Гоголя.

"2 августа на 92-м году жизни ушёл из жизни заслуженный артист России, актёр Театра Гоголя Вячеслав Львович Гилинов. Вячеслав Львович служил в театре с 1961 года и на протяжении более 60 лет был предан одной сцене, создав десятки ярких, запоминающихся образов", — отмечается в тексте.

Гилинов также известен своими ролями на телевизионном экране. Артист появлялся в таких нашумевших сериалах, как "Кухня", "Детективы" и "Моя прекрасная няня".

Ранее в Афинах скончалась актриса, сыгравшая в греческой адаптации ситкома "Моя прекрасная няня", Деспина Стилианопулу. Ей был 91 год. На родине артистку называют "королевой эпизода". Она знаменита своими комическим ролями провинциалок — Стилианопулу часто играла горничных, служанок, экономок и так далее.

Авторы Татьяна Миссуми