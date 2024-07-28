Дочь Заворотнюк показала неизвестное архивное фото матери
Анастасия Заворотнюк. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anna_zavorotnyk
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала архивное и не известное поклонникам фото матери. Анна опубликовала снимок в своих социальных сетях.
"Любимая моя", — подписала она фотографию Анастасии, добавив, что снимок был сделан несколько лет назад 24 июля.
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая на 54-м году жизни. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" долгое время боролась с раком головного мозга. Её похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить звезду в последний путь пришли многие российские знаменитости, среди которых Эдгард Запашный, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Игорь Угольников и другие. У Анастасии Заворотнюк остались трое детей и муж — фигурист Пётр Чернышёв.