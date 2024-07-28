Дочь Заворотнюк показала неизвестное архивное фото матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала архивное и не известное поклонникам фото матери. Анна опубликовала снимок в своих социальных сетях.

"Любимая моя", — подписала она фотографию Анастасии, добавив, что снимок был сделан несколько лет назад 24 июля.