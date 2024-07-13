Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о болезни матери: Мы прошли через ад

Смерть Анастасии Заворотнюк сильно ударила по моральному состоянию всей семьи. Её дочь Анна рассказала подписчикам, что семье пришлось пройти через ад.

"Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради неё мы справимся", — написала она в личном аккаунте в социальных сетях.

Также девушка заявила, что справляется с сильной душевной болью, абстрагируясь от любых упоминаний данной темы. Со слов Анны, пресса публикует огромное количество лживой информации, которую ей неприятно читать.