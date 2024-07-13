Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о болезни матери: Мы прошли через ад
Анастасия Заворотнюк. Обложка © VK / Анастасия Заворотнюк
Смерть Анастасии Заворотнюк сильно ударила по моральному состоянию всей семьи. Её дочь Анна рассказала подписчикам, что семье пришлось пройти через ад.
"Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради неё мы справимся", — написала она в личном аккаунте в социальных сетях.
Также девушка заявила, что справляется с сильной душевной болью, абстрагируясь от любых упоминаний данной темы. Со слов Анны, пресса публикует огромное количество лживой информации, которую ей неприятно читать.
Ранее Life.ru писал, что Дочь Заворотнюк вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы и рассказала о её болезни. По словам Анны, её матери "там" легче.
Напомним, Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией. Её похоронили 1 июня на Троекуровской кладбище в Москве. Проводить звезду в последний путь пришли многие российские знаменитости, среди которых Эдгард Запашный, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Игорь Угольников и другие. У Анастасии Заворотнюк осталось трое детей и муж.