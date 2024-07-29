Советский конькобежец-рекордсмен умер на 100-м году жизни
Рекордсмен мира в конькобежном спорте Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет
Конькобежец Юрий Сергеев. Обложка © Telegram / Союз конькобежцев России
Многократный рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Юрий Сергеев умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России.
"Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича!" — говорится в некрологе.
В истории нашей страны Сергеев останется не только великим спортсменом, но и защитником Отечества, который годы ВОВ служил в войсках спецназначения. За участие в обороне атлет был награждён орденами Отечественной войны II степени, "Знаком Почёта", медалью "За оборону Москвы". После окончания войны Сергеев увлёкся бегом на коньках, что позже и привело его к Олимпиаде.
Спортсмен выступал на зимних Олимпийских играх 1956 года, а после завершения спортивной карьеры тренировал "Динамо".
Ранее Life.ru писал, что футболист сборной Египта Ахмед Рефаат умер в 31 год. В марте он потерял сознание в матче национального чемпионата, у него остановилось сердце. Спортсмен не выходил из комы до самой смерти.