Актриса из сериала "Сваты" умерла в 67 лет

В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского театра драмы имени Луначарского, где она прослужила свыше 45 лет.

"Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в сообщении культурного учреждения.

Людмила Шестакова. Обложка © VK / Севастопольский театр имени Луначарского

В некрологе подчёркивается, что Шестакова умела "увлечь за собой, вдохновить и заставить стремиться за любые горизонты". Также в театре отметили, что запомнят артистку честным, искренним и открытым человеком. Причина смерти Людмилы Марковны не раскрываются.

Крымским театралам Шестакова знакома по образам Настасьи Филипповны в "Идиоте", тёти Тони в "Голубке" и многим другим. Однако настоящим событием стало исполнение ею роли Воланда в "Мастере и Маргарите". Кино- и телезрителям Шестакова запомнилась по съёмкам в четвёртом сезоне сериала "Сваты", комедии "Приказано жить" и ужастике "Юленька".