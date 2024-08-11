Актриса из сериала "Сваты" умерла в 67 лет
Снимавшаяся в "Сватах" заслуженная артистка РФ Шестакова умерла в 67 лет
Людмила Шестакова в сериале "Сваты". Обложка © kino-teatr.ru
В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского театра драмы имени Луначарского, где она прослужила свыше 45 лет.
"Огромное горе обрушилось на театр Луначарского. Сейчас мы не в силах осознать, что теперь больше нет с нами Людмилы Марковны Шестаковой", — говорится в сообщении культурного учреждения.
Людмила Шестакова. Обложка © VK / Севастопольский театр имени Луначарского
В некрологе подчёркивается, что Шестакова умела "увлечь за собой, вдохновить и заставить стремиться за любые горизонты". Также в театре отметили, что запомнят артистку честным, искренним и открытым человеком. Причина смерти Людмилы Марковны не раскрываются.
Крымским театралам Шестакова знакома по образам Настасьи Филипповны в "Идиоте", тёти Тони в "Голубке" и многим другим. Однако настоящим событием стало исполнение ею роли Воланда в "Мастере и Маргарите". Кино- и телезрителям Шестакова запомнилась по съёмкам в четвёртом сезоне сериала "Сваты", комедии "Приказано жить" и ужастике "Юленька".
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