Актёр из "Тихого Дона" Владимир Крашенинников умер в возрасте 75 лет

Актёр Владимир Крашенинников скончался в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Орловского государственного театра для детей и молодёжи "Свободное пространство". Причина смерти артиста не уточняется.

"Не стало нашего дорогого друга и коллеги — на 76-м году жизни скоропостижно скончался артист Владимир Крашенинников. В наших сердцах актёр навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный — таким его запомнят родные и близкие", — говорится в сообщении.

Крашенинников родился в 1948 году, в 1974-м окончил Школу-студию МХАТ. После учёбы он служил в Московском драматическом театре имени Станиславского, а в 1985 году перешёл в орловский театр "Свободное пространство". С 1978 года актёр начал сниматься в кино. Российскому зрителю он известен по ролям в сериале "Тихий Дон" (2015) и "Женитьба Белугина".