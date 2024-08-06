Подруга раскрыла причину смерти звезды "Глухаря" Новицкого
Актриса Кондорова: Владимир Новицкий умер от сердечного приступа
Владимири Новицкий. Обложка © "Кино-Театр.ру"
Прославившийся ролью в сериале "Глухарь", актёр Владимир Новицкий скончался на 47 году жизни от сердечного приступа. Об этом рассказала актриса Лилия Кондрова в беседе с РИА "Новости". По её словам, церемония прощания уже состоялась.
"Владимир Новицкий умер. Об этом я узнала от актёра, его друга Бориса Эстрина. Сегодня они его проводили", — сказала Лилия, добавив, что причиной смерти стал сердечный приступ.
Напомним, что о смерти актура сериалов "Глухарь" и "Студенты" стало известно 6 августа. Артист родился 29 ноября 1977 года, а в 1998-м выпустился из Театрального института имени Бориса Щукина. После этого начал сниматься в российских многосерийных картинах.