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6 августа, 14:57

Подруга раскрыла причину смерти звезды "Глухаря" Новицкого

Актриса Кондорова: Владимир Новицкий умер от сердечного приступа

Владимири Новицкий. Обложка © "Кино-Театр.ру"

Владимири Новицкий. Обложка © "Кино-Театр.ру"

Прославившийся ролью в сериале "Глухарь", актёр Владимир Новицкий скончался на 47 году жизни от сердечного приступа. Об этом рассказала актриса Лилия Кондрова в беседе с РИА "Новости". По её словам, церемония прощания уже состоялась.

"Владимир Новицкий умер. Об этом я узнала от актёра, его друга Бориса Эстрина. Сегодня они его проводили", — сказала Лилия, добавив, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Актёр сериала "Моя прекрасная няня" ушёл из жизни
Актёр сериала "Моя прекрасная няня" ушёл из жизни

Напомним, что о смерти актура сериалов "Глухарь" и "Студенты" стало известно 6 августа. Артист родился 29 ноября 1977 года, а в 1998-м выпустился из Театрального института имени Бориса Щукина. После этого начал сниматься в российских многосерийных картинах.

Николай Рюмин
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