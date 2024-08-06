Актёр Владимир Новицкий из "Глухаря" и "Студентов" умер на 47-м году жизни

Российский актёр Владимир Новицкий умер на 47-м году жизни. Об этом сообщил портал "Кино-Театр.ру.

Артист родился 29 ноября 1977 года, а в 1998-м выпустился из Театрального института имени Бориса Щукина. Известность Новицкому принесли роли в сериалах "Кодекс чести", "Студенты", "Глухарь. Возвращение", "Кулагины", "Мент в законе — 6" и прочих. Пока что неизвестно, что стало причиной его смерти.