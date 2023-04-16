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16 апреля, 11:20

Племянник Кончаловского подал в суд на бывшую жену из-за обвинений в алкоголизме

<p>Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mityakonchalovsky </p>

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mityakonchalovsky

Племянник известного режиссёра Андрона Кончаловского Дмитрий подал в суд на свою бывшую жену актрису Ольгу Спиркину. Поводом послужили её регулярные обвинения в алкоголизме, узнал Mash.

Журналист Кончаловский развёлся с супругой после трёх лет брака. По словам женщины, он никак не мог перестать пить и начать зарабатывать. При этом сам Дмитрий с ней категорически не согласен — говорит, что вина лежит на бывшей возлюбленной, которая сама наговаривала на него в телевизионных интервью. А чтобы доказать свою правоту, он обратился в суд с иском на один миллион рублей за моральный ущерб и требованием удалить все публикации, которые порочат его имя.

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Николь Вербер
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