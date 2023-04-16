Племянник Кончаловского подал в суд на бывшую жену из-за обвинений в алкоголизме

Журналист Кончаловский развёлся с супругой после трёх лет брака. По словам женщины, он никак не мог перестать пить и начать зарабатывать. При этом сам Дмитрий с ней категорически не согласен — говорит, что вина лежит на бывшей возлюбленной, которая сама наговаривала на него в телевизионных интервью. А чтобы доказать свою правоту, он обратился в суд с иском на один миллион рублей за моральный ущерб и требованием удалить все публикации, которые порочат его имя.