Полиция задержала скандально известную "любовницу" Пьера Нарцисса Ксению Грин, которая прославилась после драки с вдовой певца на вечере его памяти. Концертный директор артиста Сергей Дворцов заявил, что девушка постоянно сыпала угрозами, обвиняя его в "спаивании и доведении до смерти Нарцисса".

Скандалистка была задержана прямо во время концерта, на котором исполнила самую известную песню "шоколадного зайца". Её обвиняют в двух нарушениях сразу: плагиат и угрозы менеджеру певца. По словам Дворцова, заявление он написал ещё два месяца назад, а в разговоре с kp.ru заявил, что "теперь наконец может выдохнуть".

"Более полугода эта женщина терроризировала не только меня, но и вдову артиста, его дочь: кидалась в драки, преследовала. Два с половиной месяца за гражданкой Грин шла слежка. И вот её задержали", — пояснил он.

Более того, Грин была задержана сотрудниками отдела Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Выяснилось, что девушка держит в Турции свою компанию, в которой обнаружились крупные финансовые махинации на несколько миллионов рублей.

"Надеюсь, уголовное дело всё-таки будет возбуждено и доведено до суда. По моим данным, по совокупности всех нарушений этой женщине грозит серьёзный срок. Считаю, что я поступил единственно верным способом, взяв на себя ответственность за семью Пьера Нарцисса и наказав эту особу по всей строгости", — заключил Дворцов.