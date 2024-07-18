"Вечно великолепен": Дочь Алена Делона показала свежие фотографии 88-летнего отца
Дочь Алена Делона показала фотографии тяжелобольного отца
Ален Делон в парикмахерской. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anouchkadelon
Дочь легенды французского кинематографа Алена Делона опубликовала в соцсетях свежие фотографии 88-летнего отца. Секс-символ ХХ века пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера.
"Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно. Всегда элегантно. Как хорошее вино. Вечно великолепен", — подписала наследница актёра Анушка Делон снимки с отцом.
Ален Делон в парикмахерской. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anouchkadelon
Дочь сфотографировала актёра во время его посещения парикмахерской. На снимке видно, что мастер подровнял Делону поседевшую бороду и сделал укладку. На одной из фотографий артист серьёзно смотрит в камеру, ничем не выдавая свои проблемы со здоровьем.
Напомним, в 2019 году Ален Делон проходил лечение в клинике в Швейцарии. Причиной госпитализации актёра первоначально стали участившиеся признаки мигрени. Вообще проблемы со здоровьем у него начались после смерти бывшей любовницы — Мирей Дарк. Артист тогда перенёс инсульт, который впоследствии и спровоцировал новые проблемы со здоровьем. Два года назад Делон даже намеревался умереть с помощью эвтаназии.