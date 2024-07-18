"Вечно великолепен": Дочь Алена Делона показала свежие фотографии 88-летнего отца

Дочь легенды французского кинематографа Алена Делона опубликовала в соцсетях свежие фотографии 88-летнего отца. Секс-символ ХХ века пять лет назад перенёс инсульт, который спровоцировал развитие болезни Альцгеймера.

"Делон всегда будет Делоном. Всегда хорошо выглядит. Всегда безупречно. Всегда элегантно. Как хорошее вино. Вечно великолепен", — подписала наследница актёра Анушка Делон снимки с отцом.

Ален Делон в парикмахерской. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anouchkadelon