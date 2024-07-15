Невролог раскрыла, в каком возрасте появляются первые признаки болезни Альцгеймера

Если вам стало трудно вспоминать недавние события, или иногда вы повторяете одну и ту же информацию, или, наоборот, затрудняетесь подобрать правильное слово, то все эти симптомы могут в дальнейшем превратиться в серьёзное заболевание — болезнь Альцгеймера. Об этом рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, лектор Российского общества "Знание" Ольга Косивцова.

Специалист отметила, что первые признаки болезни могут начать проявляться уже в возрасте 40–45 лет. Поэтому при ухудшении памяти и заторможенности необходимо как можно раньше обратиться к доктору.

"Врач проведёт полное консультирование, проанализирует анализ крови на генетику, в случае необходимости — состав спинномозговой жидкости на соотношение биомаркеров болезни Альцгеймера. Все эти методики доступны в России и проводятся в ведущих неврологических учреждениях", — объяснила невролог в разговоре РИА "ФедералПресс".

Ольга Косивцова также рассказала, что в условиях реальной клинической практики сами пациенты редко обращаются на приём к неврологу при появлении первых признаков болезни. Обычно за помощью приходят родственники. При этом делают они это, когда человек начинает уже испытывать трудности в бытовой сфере и в самообслуживании.

"Родственники обращают внимание, что пациент может говорить и повторять одно и то же, могут возникнуть трудности с подбором правильного слова, трудности с концентрацией внимания, сложные задачи становятся трудновыполнимыми, например посчитать и оплатить счёт, а также могут возникнуть трудности ориентировки в новом месте или человек может заблудиться в знакомом месте, могут возникнуть проблемы со зрением", — заключила врач.