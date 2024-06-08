Учёные раскрыли, какая приправа омолаживает мозг

Наночастицы куркумина помогают бороться с симптомами нейродегенеративных заболеваний (болезни Альцгеймера и Паркинсона). К такому выводу пришли итальянские учёные из Университета Калабрии, опубликовав результаты исследования на мышах в журнале Foods.

Куркумин — это вещество и пищевая добавка, которая входит в состав корня куркумы. Данное вещество обладает целым рядом свойств, в том числе противовоспалительным, противоопухолевым, антиоксидантным и нейропротекторным. Учёные провели эксперимент на мышах: давали грызунам капсулы, насыщенные наночастицами куркумина.

Уточняется, что наночастицы имеют диаметр от 1 до 100 нанометров и всасываются в организме быстрее обычных пищевых добавок. Согласно результатам исследования, куркумин снижал воспаление, активировал нейрогенез и препятствовал накоплению неправильно свёрнутых белков в мозге грызунов с болезнью Альцгеймера. Кроме того, при использовании вместе с сывороточным альбумином и рыбьим жиром это вещество предотвращает дисфункцию нейронов при болезни Паркинсона и снижает процесс окисления.

По словам итальянских учёных, куркумин способен модулировать ряд сигнальных путей, которые связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний. Специалисты надеются использовать это пищевую добавку для создания новых лекарств для лечения указанных болезней у людей.