Учёные рассказали, почему любителям гранатов не грозит деменция
Alzheimer's & Dementia: Уролитин А в гранатах избавляет мозг от отходов
Любителям граната не грозит деменция. Обложка © Unsplash / Jonas Renner
Вещество уролитин А, содержащийся в гранатах, клубнике и грецких орехах, способствует улучшению памяти и помогает лечить болезнь Альцгеймера. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Alzheimer's & Dementia.
Большое количество болезней, от которых утрачиваются нервные клетки мозга, предусматривает возникновение митохондриальной дисфункции, которую также называют митофагией. Она заставляет мозг сталкиваться с трудностями при очистке от повреждённых митохондрий — структур, обеспечивающих выработку клеточной энергии. Пока этот сор продолжает накапливаться, работа мозга ухудшается.
Никотинамидрибозид (пищевая добавка НАД) способствует удалению повреждённых митохондрий из головного мозга, в том числе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Проведя исследование с мышами, учёные установили, что вещество уролитин А обладает не меньшей эффективностью. Оно привнесло положительную динамику в проблемы с памятью и другие симптомы болезни у грызунов.
Гранат является источником уролитина А, однако назвать конкретную дозировку специалисты затрудняются, но предполагают, что для появления устойчивого защитного барьера необходимо съедать более одного граната в день. Для определения точной дозы необходимо отследить эффект вещества в испытаниях с людьми. Уролитин А можно встретить в виде пищевых добавок, но для доказательства их безопасности требуется провести дополнительные опыты.
Существует много научно доказанных способов улучшения работы мозга, необязательно ограничиваться только поеданием гранатов. Ранее российские учёные выяснили, что когнитивное, эмоциональное и физическое здоровье у пожилых людей улучшают занятия музыкой, в частности пение в хоре.