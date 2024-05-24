Учёные рассказали, почему любителям гранатов не грозит деменция

Вещество уролитин А, содержащийся в гранатах, клубнике и грецких орехах, способствует улучшению памяти и помогает лечить болезнь Альцгеймера. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в журнале Alzheimer's & Dementia.

Большое количество болезней, от которых утрачиваются нервные клетки мозга, предусматривает возникновение митохондриальной дисфункции, которую также называют митофагией. Она заставляет мозг сталкиваться с трудностями при очистке от повреждённых митохондрий — структур, обеспечивающих выработку клеточной энергии. Пока этот сор продолжает накапливаться, работа мозга ухудшается.

Никотинамидрибозид (пищевая добавка НАД) способствует удалению повреждённых митохондрий из головного мозга, в том числе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера. Проведя исследование с мышами, учёные установили, что вещество уролитин А обладает не меньшей эффективностью. Оно привнесло положительную динамику в проблемы с памятью и другие симптомы болезни у грызунов.

Гранат является источником уролитина А, однако назвать конкретную дозировку специалисты затрудняются, но предполагают, что для появления устойчивого защитного барьера необходимо съедать более одного граната в день. Для определения точной дозы необходимо отследить эффект вещества в испытаниях с людьми. Уролитин А можно встретить в виде пищевых добавок, но для доказательства их безопасности требуется провести дополнительные опыты.