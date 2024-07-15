Назван способ снизить давление и защититься от деменции без лекарств

Исследования подтверждают: употребление зелени помогает снизить кровяное давление и уменьшить риск деменции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" напомнил кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин и назвал ключевые продукты, которые могут улучшить состояние здоровья. По словам специалиста, одним из важнейших суперфудов при гипертонии являются ягоды.

"150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность организма в антиоксидантах", — отметил врач.

Помимо этого, он советует включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.

Научные данные также свидетельствуют о том, что зелень способна снизить кровяное давление. Более того, регулярное употребление зелени уменьшает риск развития таких серьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Важно также потреблять достаточное количество клетчатки.