Назван способ снизить давление и защититься от деменции без лекарств
Кардиолог Ашихмин: Зелень уменьшает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера
Зелень уменьшает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 89stocker
Исследования подтверждают: употребление зелени помогает снизить кровяное давление и уменьшить риск деменции. Об этом в беседе с "Газетой.ru" напомнил кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин и назвал ключевые продукты, которые могут улучшить состояние здоровья. По словам специалиста, одним из важнейших суперфудов при гипертонии являются ягоды.
"150-200 граммов ягод в неделю закрывают потребность организма в антиоксидантах", — отметил врач.
Помимо этого, он советует включать в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, бурый рис, цельнозерновой хлеб и макароны из цельнозерновой муки.
Научные данные также свидетельствуют о том, что зелень способна снизить кровяное давление. Более того, регулярное употребление зелени уменьшает риск развития таких серьёзных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера. Важно также потреблять достаточное количество клетчатки.
Ранее Ашихмин развеял миф о вреде кофе для гипертоников, подчеркнув, что кофеин лишь временно повышает давление, что считается физиологичным при контролируемой гипертензии. Вместо полного отказа от кофе, гипертоникам следует минимизировать употребление алкоголя, который нарушает регуляцию давления.