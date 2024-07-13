Врач развеял миф о вреде кофе для гипертоников

Распространённое мнение о том, что кофе категорически противопоказан гипертоникам, на самом деле является мифом. Чашка бодрящего напитка никак не повлияет на здоровье, если человек держит давление под контролем и не допускает резких скачков, отметил кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин.

"Кофеин даёт временное повышение давления. Обычно оно воспринимается организмом как физиологичное. Поэтому людям с хорошо контролируемой гипертензией (то же, что и гипертония) кофе не запрещён. А вот алкоголь ломает системы регуляции давления. Его однозначно нужно минимизировать, в идеале — отказаться", — прокомментировал врач в беседе с "Газетой.ru".

Также для людей, страдающих гипертонией, противопоказаны лакричные конфеты, которые делают из солодки. Однако даже сладости не так опасны, как пищевая соль. Максимальная порция привычной для всех приправы не должна превышать пять граммов в день, в идеале — три грамма, объяснил медик. При этом её можно заменить добавлением к блюду цитрусов, специй и трав. В таком случае риск инсульта снизится на 20%.