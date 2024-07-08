Доктор Мясников назвал неожиданное свойство кофе в профилактике рака печени

Регулярное употребление кофе эффективно при профилактике рака печени и иных заболеваний. К такому выводу пришёл известный врач и телеведущий Александр Мясников, приведя исследование учёных из китайского университета Сучжоу. В Поднебесной выяснили, что напиток содержит определённые вещества (кофеин, полифенолы и антиоксиданты), снижающие риск развития многих заболеваний, в том числе онкологических.

Наиболее заметное влияние крепкий напиток оказывает при диагностированном раке печени — одной из наиболее агрессивных форм онкологии. Именно постоянное употребление кофе, согласно результатам исследования, эффективно при данной болезни.

Как выяснилось, кофеин является мощным антиоксидантом, который защищает печень от повреждений и предотвращает возникновение злокачественных опухолей. Вполне вероятно, что данное открытие всерьёз изменит подход к лечению онкологии. Также он рекомендован для профилактики артрита, диабета, аритмии, подагры и болезни Паркинсона.

Однако врач подчеркнул, что чрезмерное увлечение напитком может привести к негативным последствиям — тревожности, проблемам со сном и повышенному давлению. Лучше не выходить за пределы суточной нормы потребления (не более 400 миллиграммов, или трёх-пяти кружек).