Каши, кофе и йогурты: Перечислены продукты, которые бесполезно и даже вредно есть на завтрак

Кофе натощак — это плохая идея для завтрака, предупредила в беседе с "Газетой.ru" врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина. Из-за этого напитка в желудке вырабатывается соляная кислота, раздражающая слизистую.

"У некоторых кофе натощак может вызвать изжогу и ощущение тяжести в животе, а у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта может спровоцировать усиление имеющихся жалоб и обострение хронического заболевания. Поэтому кофе следует пить утром после полноценного приёма пищи, а не на голодный желудок", — пояснила Зарубина.

На завтрак также лучше не есть белый хлеб, сдобу и выпечку. Причина в том, что из-за простых углеводов в крови резко подскакивает глюкоза, а затем не менее быстро падает. Из-за этого человек не заряжается энергией, а наоборот, чувствует себя уставшим и голодным.

Ещё один плохой вариант завтрака — каши быстрого приготовления. Их сильно обрабатывают, из-за чего они теряют полезные свойства и если и насыщают организм энергией, то очень ненадолго. А вот каши долгой варки содержат множество полезных элементов, приводят к более длительной сытости, а уровень глюкозы и инсулина повышается медленно.

Среди нежелательных продуктов по утрам эксперт назвала соки. Они могут раздражать слизистую оболочку и повышать кислотность желудочного сока. Овощи и фрукты на голодный желудок тоже лучше не есть, ведь в них много кислот и грубой клетчатки. Что касается кисломолочной продукции, её есть можно, но она бесполезна, ведь все полезные бактерии убиваются высокой концентрацией соляной кислоты по утрам. Все йогурты, кефиры и прочие кисломолочные продукты стоит припасти для перекуса.