Врач перечислила людей, для кого каша — худший завтрак

Каши являются хорошим вариантом для завтрака, однако их можно есть далеко не всем, предупредила "Газету.ru " врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева. К таким относятся люди, имеющие непереносимость лактозы и белка коровьего молока.

Такой продукт вызовет у них нарушения стула, вздутие живота, метеоризм. Каши на молоке опасны и для тех, у кого целиакия, при которой человек не переносит протеины клейковины пшеницы и прочих злаков. В этом случае могут возникнуть диарея и вздутие живота. При аллергии на глютен о подобных завтраках тоже лучше забыть. Иначе можно "заработать" диарею, отёк, зуд, раздражение горла, аллергические высыпания, тошноту, боли в голове и по всему животу. Каши противопоказаны и тем, кто страдает сахарным диабетом, из-за вероятного скачка инсулина в крови.

"Не рекомендуются каши и при ожирении. Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак состоит из белковых продуктов и сложных углеводов. Например, блюд из творога (сырники, запеканка), куска зернового хлеба и омлета с овощами. А после каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови. Кроме того, после каши быстро проходит чувство насыщения и голод наступает уже через час. Следовательно, это может привести к тому, что человек больше съест", — пояснила Шамаева.

Также каши опасно есть тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, а также язвенным колитом.