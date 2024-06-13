Названы лайфхаки, которые помогут протрезветь за считанные минуты

Употребление сладкого чая, рисовой каши, массаж ступней и мочек помогают быстро протрезветь. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", — пояснил специалист в беседе с News.ru.

Также врач рекомендовал употреблять рисовую молочную кашу. Это блюдо обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, которые вызваны этиловым спиртом. Кроме того, Умнов посоветовал пить минеральную воду без газа для восстановления водно-электролитного баланса в организме.