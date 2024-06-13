Названы лайфхаки, которые помогут протрезветь за считанные минуты
Хирург Умнов: Сладкий чай и рисовая каша помогут быстро протрезветь
Употребление сладкого чая, рисовой каши, массаж ступней и мочек помогают быстро протрезветь. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", — пояснил специалист в беседе с News.ru.
Также врач рекомендовал употреблять рисовую молочную кашу. Это блюдо обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, которые вызваны этиловым спиртом. Кроме того, Умнов посоветовал пить минеральную воду без газа для восстановления водно-электролитного баланса в организме.
А ранее терапевт расскрыл лайфхак, который поможет быстро протрезветь в ходе застолья. По словам специалиста, этот способ позволит избежать гипертонического криза, инсульта и приступа головной боли.
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