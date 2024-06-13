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13 июня, 12:35

Названы лайфхаки, которые помогут протрезветь за считанные минуты

Хирург Умнов: Сладкий чай и рисовая каша помогут быстро протрезветь

Употребление сладкого чая, рисовой каши, массаж ступней и мочек помогают быстро протрезветь. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", пояснил специалист в беседе с News.ru.

Также врач рекомендовал употреблять рисовую молочную кашу. Это блюдо обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, которые вызваны этиловым спиртом. Кроме того, Умнов посоветовал пить минеральную воду без газа для восстановления водно-электролитного баланса в организме.

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А ранее терапевт расскрыл лайфхак, который поможет быстро протрезветь в ходе застолья. По словам специалиста, этот способ позволит избежать гипертонического криза, инсульта и приступа головной боли.

Обложка ©

Unsplash / Kelsey Chance

Дарья Нарыкова
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