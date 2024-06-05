Врач озвучил лайфхак, который поможет быстро протрезветь в ходе застолья
Терапевт Жито: Прогулка на воздухе во время застолья поможет избежать инсульта
Быстрее протрезветь во время застолий и избежать проблем со здоровьем поможет прогулка на свежем воздухе, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Алексей Жито. Он подчеркнул, что при выходе из помещения человек уже не может выпить лишнего и не вспоминает про еду.
"Подышать свежим воздухом на улице после или во время обильных возлияний и употребления тяжёлой пищи — мяса, жирных салатов, десертов — очень полезно, даже обязательно. Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду, мы не съедим, не выпьем лишнего, не нарвёмся на гипертонический криз из-за алкоголя, на инсульт, приступ головной боли", — перечислил Жито.
Можно ускорить процесс "выздоровления", проведя небольшую разминку. Жито уточнил, что этот способ работает и летом, и зимой.
Ранее хирург рассказал, что, чтобы организм алкоголика полностью восстановился и пришёл в норму, требуется минимум один год трезвой жизни. Главной проблемой после отказа от спиртного являются срывы.
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