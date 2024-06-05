Врач озвучил лайфхак, который поможет быстро протрезветь в ходе застолья

Быстрее протрезветь во время застолий и избежать проблем со здоровьем поможет прогулка на свежем воздухе, рассказал NEWS.ru врач-терапевт Алексей Жито. Он подчеркнул, что при выходе из помещения человек уже не может выпить лишнего и не вспоминает про еду.