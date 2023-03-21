Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 08:08

Учёные нашли способ заставить организм моментально протрезветь

Российские учёные выявили способность гормона FG21 заставить организм быстро протрезветь

Учёные из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета нашли уникальный способ моментально протрезветь после затяжной вечеринки и могут на основании полученных данных разработать лекарство, которое будет способствовать этому. Об этом пишет РИА "Новости".

Для этого исследователи провели опыты на мышах, в ходе которых обнаружили, что в печени животных выработке алкоголя способствует гормон FG21 (фактор роста фибропластов 21), который предотвращает обезвоживание при отравлении спиртным. Более того, он в целом может подавить тягу человека к крепким напиткам, воздействуя на нейроны головного мозга.

При этом белки семейства FGF21 есть и у человека. Исследования помогли выявить его значительное повышение в крови после приёма алкоголя. По версии учёных, в недалёком будущем будет возможным создать быстродействующий препарат на основе FG21, который поможет человеку за короткий промежуток времени избавиться от всех симптомов похмелья. К тому же безопасность этого белка уже была доказана ранее.

Учёные успешно испытали на мышах новый метод борьбы с похмельем

Учёные успешно испытали на мышах новый метод борьбы с похмельем

Ранее Лайф рассказывал, как можно максимально эффективно и быстро справиться с похмельем. Для этого специалисты советуют употреблять ацетилсалициловую кислоту и рассол.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров