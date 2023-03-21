Учёные нашли способ заставить организм моментально протрезветь

Учёные из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета нашли уникальный способ моментально протрезветь после затяжной вечеринки и могут на основании полученных данных разработать лекарство, которое будет способствовать этому. Об этом пишет РИА "Новости".

Для этого исследователи провели опыты на мышах, в ходе которых обнаружили, что в печени животных выработке алкоголя способствует гормон FG21 (фактор роста фибропластов 21), который предотвращает обезвоживание при отравлении спиртным. Более того, он в целом может подавить тягу человека к крепким напиткам, воздействуя на нейроны головного мозга.

При этом белки семейства FGF21 есть и у человека. Исследования помогли выявить его значительное повышение в крови после приёма алкоголя. По версии учёных, в недалёком будущем будет возможным создать быстродействующий препарат на основе FG21, который поможет человеку за короткий промежуток времени избавиться от всех симптомов похмелья. К тому же безопасность этого белка уже была доказана ранее.