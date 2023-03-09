Нарколог рассказал, как справиться с похмельем

Есть множество различных лекарств, которые помогают в борьбе с похмельем, но наиболее подходящее нужно выбирать исходя из того, сколько человек находился в запое. Об этом рассказал нарколог и психиатр Алексей Луньков в беседе с РИА "ФедералПресс". Он отметил, что если случай совсем запущенный, то придётся обратиться к специалисту или в стационар для проведения дезинтоксикационной терапии.

"Сейчас масса лекарств, которые помогают от похмелья. Это прежде всего вегетостабилизаторы: они снижают давление, нормализуют частоту сердечных сокращений. Есть ещё препараты, разжижающие кровь, — ацетилсалициловая кислота", — посоветовал специалист.

Он также рекомендовал полностью отказаться от еды после запоя на срок от одного до трёх дней. По словам нарколога, после алкоголя организм отравлен — и ему тяжело перерабатывать пищу. И тем не менее, подчеркнул Луньков, лучший способ избавиться от похмелья — выпить солевой раствор, особенно хорошо помогает рассол, но не уксусный. В таком напитке, продолжил нарколог, содержатся полезные витамины и минералы, восстанавливающие организм. А ещё солевой раствор восполняет водно-электролитный баланс. Специалист объяснил, что много простой воды при похмелье пить нельзя, поскольку появляются отёки, да и легче не становится, но нагрузка на сердечно-сосудистую систему оказывается.

"Вместо рассола можно взять стакан воды, добавить туда ¼ чайной ложки соды, размешать и маленькими глотками принимать. С голоданием заодно должна быть клизма. Это самое лучшее очищение кишечника — утром и вечером. Это снимает не только похмелье, но ещё убирает тягу к алкоголю", — рассказал Луньков, отметив, что людям с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и лишним весом лучше не рисковать и обойтись без народных методов.