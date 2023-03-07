Нарколог объяснил, почему конфеты с ликёрной начинкой — худший подарок на 8 Марта

Конфеты с ликёром — далеко не лучший подарок на 8 Марта, который нанесёт двойной удар по дофаминовой системе за счёт этанола и быстрых сахаров. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил психиатр-нарколог Василий Шуров. Эксперт согласился с тем, что опьянеть от таких конфет почти невозможно — слишком уж много их придётся съесть для такого эффекта.

"Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови", — рассказал нарколог.

При этом Шуров не согласен с тезисом, что "от одной конфеты ничего не будет": все с чего-то начинают, говорит нарколог.

"Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание", — добавил он.