Врач раскрыл, как подчинить себе настроение с помощью обычного завтрака

Завтрак может повлиять на физическое и психическое состояние в течение дня. Это важный приём пищи, который несёт в себе много пользы и запускает пищеварительный процесс.

"Утренний приём пищи способен влиять на психоэмоциональное состояние. Проводились многочисленные исследования, которые говорят, что контролировать своё настроение гораздо легче, регулярно завтракая. Кроме того, это снижает уровень стресса", — отметил диетолог Андрей Бобровский в беседе с "ФедералПресс".

Эксперт отметил, что отсутствие первого приёма пищи провоцирует переедание в течение дня. В то же время не все завтраки одинаково полезны. А самый вредный состоит из сладкой булочки и чая, рассказал диетолог. От этого подскочит уровень глюкозы, а потом резко упадёт, что спровоцирует усталость и сильный голод через некоторое время.

Вредно завтракать и фастфудом или жареной пищей. Это может спровоцировать дискомфорт в желудке. Такой завтрак тоже не даст долгой сытости, рассказал врач.