Врач раскрыл, как подчинить себе настроение с помощью обычного завтрака
Диетолог Бобровский: Завтрак способен влиять на эмоциональное состояние
Завтрак может повлиять на физическое и психическое состояние в течение дня. Это важный приём пищи, который несёт в себе много пользы и запускает пищеварительный процесс.
"Утренний приём пищи способен влиять на психоэмоциональное состояние. Проводились многочисленные исследования, которые говорят, что контролировать своё настроение гораздо легче, регулярно завтракая. Кроме того, это снижает уровень стресса", — отметил диетолог Андрей Бобровский в беседе с "ФедералПресс".
Эксперт отметил, что отсутствие первого приёма пищи провоцирует переедание в течение дня. В то же время не все завтраки одинаково полезны. А самый вредный состоит из сладкой булочки и чая, рассказал диетолог. От этого подскочит уровень глюкозы, а потом резко упадёт, что спровоцирует усталость и сильный голод через некоторое время.
Вредно завтракать и фастфудом или жареной пищей. Это может спровоцировать дискомфорт в желудке. Такой завтрак тоже не даст долгой сытости, рассказал врач.
Утром диетолог рекомендует употреблять сложные углеводы — это каши, цельнозерновой хлеб, овощи. На втором месте по полезности — белки, которые надолго оставят вас сытыми и поддержат мышечную массу: яйца, творог, гречка и бобовые. Также будет полезно выпить йогурт или кефир, чтобы поддержать микрофлору кишечника. Помощниками станут и полезные жиры — авокадо, оливковое или льняное масло, орехи. Кроме того, важно пить много воды что утром, что в течение дня.
Ранее врач поделилась, почему завтраки из американских фильмов способны испортить желудок и угробить здоровье. Фруктовые соки и смузи не подходят для утреннего приёма пищи, подчеркнула эксперт. Также врач рассказала, что некоторые популярные завтраки могут быть вредными. К таким относятся хлопья и яичница с беконом.