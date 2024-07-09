Врач рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день

Большое количество кофеина может вызвать тремор конечностей, усиление тревожности и даже панические атаки. Здоровому человеку лучше всего употреблять в сутки 250–300 миллиграммов — это примерно три чашки кофе, заявила врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

"Помимо этого, выраженный мочегонный эффект кофеина может привести к обезвоживанию и истощению организма, а также провоцировать диарею", — рассказала Утюмова в беседе с "Газетой.ru".

Она предупредила, что большое количество кофеина может плохо отразиться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них может появиться тахикардия, повышение артериального давления и аритмия. Это грозит повышенной тревожностью, бессонницей, а также тремором конечностей. Именно поэтому данный напиток лучше не упортреблять на ночь. Также кофе может вызывать усиление моторики пищеварительного тракта.

"Важно отметить, что кофеин не борется с усталостью и не пополняет энергетические запасы человека. Это вещество лишь временно мобилизует ресурсы организма, после чего усталость и истощение усиливаются", — заключила врач.