Кардиолог объяснил, когда боли в челюсти и мизинце предвещают инфаркт

Наиболее непредвиденным и опасным состоянием в жизни человека может стать инфаркт миокарда. При этом немногие знают, как распознать его первые признаки и действовать в экстренной ситуации. Самым первым и явным симптомом инфаркта обычно становится боль за грудиной или в области сердца. Она достаточно часто отдаёт в спину, руку или шею, рассказал кардиолог Сергей Васильев.

"У мужчин такие симптомы обычно появляются в возрасте 40–50 лет, тогда как у женщин — в 50–60 лет. Эта боль типична для обоих полов", — рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог "Андреевских больниц — Неболит" в беседе с "Вечерней Москвой".

Но предвещать инфаркт могут и необычные симптомы: боль в нижней челюсти, локте или мизинце. В некоторых случаях инфаркт протекает безболезненно, проявляясь резкой слабостью, холодным потом, аритмией, тахикардией или обмороками. Иногда боль находится в плече, руке или лопатке без боли за грудиной, предупреждает врач.

Если вы почувствовали хотя бы один из данных симптомов, то сразу нужно вызвать скорую помощь. До её приезда необходимо разжевать таблетку аспирина. Это снизит риск развития инфаркта. Также необходимо принять горизонтальное положение, расстегнуть тугую одежду и положить горчичник на грудь для местного раздражающего эффекта.